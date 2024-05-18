تجديد حبس عاطل اخترق حسابات "فيس بوك" وانتحل شخصية أصحابها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس متهم ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات اخترق حسابات الفيس بوك وطلب تحويلات مالية من أصدقاء الضحايا بالمرج.



تعود الواقعة عندما تمكنت اجهزة الأمن من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) لقيامه بالإستيلاء على الحسابات الخاصة ب 23 مواطنا على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإنتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من عارفهم، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف "المُستخدمة فى إرتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية " – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

