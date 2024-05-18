بيرسي ووسام أبو علي يقودان التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي بـ"نهائي أفريقيا"

استقر المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند العاشرة من مساء اليوم السبت حين يحل ضيفًا على نظيره الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع بحسب التدريبات الأخيرة للأهلي أن يبدأ كولر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل ذهابًا مع مازيمبي 0-0 ثم فاز إيابًا بثلاثية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق الترجي إلى الدور ذاته بعدما فاز ذهابًا إيابًا على نظيره صنداونز بالنتيجة ذاتها 1-0.

ويتواصل غياب أحمد عبد القادر وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو عن الأهلى في مباراة الترجى التونسى الليلة للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد أفريقياً، بالإضافة لغياب حمزة علاء وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر لأسباب فنية.

من جانبه، طالب كولر لاعبى الأهلى بضرورة تسجيل هدف مبكر يربك صفوف بطل تونس ويساهم فى حسم اللقب الأفريقى لصالح المارد الأحمر.

ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

في المقابل، يري البرتغالى ميجيل كاردوسو، المدير الفني لفريق الترجي التونسى، أن فريقه قادر على تحقيق اللقب الأفريقى من أنياب الأهلى متسلحاً برغبة جماهير الفريق الملقب بفرقة باب سويقة، في الثأر من الأهلي _ حامل اللقب _ الذي أصبح يمثل عقدة حقيقية لبطل تونس، بعد أن تفنن حامل اللقب في إلحاق الهزائم بالترجي برادس في السنوات الأخيرة.

