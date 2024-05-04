محافظ مطروح يشدد على تكثيف الاستعدادات للاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، كافة الجهات بالمحافظة بتكثيف استعداداتها للاحتفال بعيد القيامة المجيد للإخوة الأقباط وأعياد الربيع مع الإقبال السياحى على المحافظة.

ووجه محافظ مطروح برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة، وعمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار 24 ساعة؛ لتلقى أى بلاغات أو شكاوى على الخط الساخن 114 أو 0464933158 لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولي القطاعات المختلفة لإنهاء أية مشاكل أو شكاوى.

ومن جانبه أوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، أنه ستقام احتفاليه يوم الاثنين 6 مايو بالتزامن مع الاحتفالات بشم النسيم بشاطئ روميل من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، وذلك لإضفاء البهجة والسرور على موطني وزوار المحافظة خلال أعياد شم النسيم تتضمن الاحتفالية مسابقات ترفيهية وعروض فنون شعبية ومسابقات رياضيه وتقديم هدايا قيمة للمشاركين.

كما شدد محافظ مطروح على ضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق والوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين من خلال المديرات المعنية من مديرية التموين والطب البيطرى والصحة ومجالس المدن وإدارة السياحة ومباحث التموين وغيرها للمرور الدورى مع الاستعدادات والجاهزية التامة بجميع مستشفيات المحافظة والاطمئنان على توافر الادوية والامصال اللازمة، وتواجد الاطقم الطبية من الأطباء والتمريض وجاهزية مرفق الإسعاف لأى طوارئ ، مع تيسير الحركة المرورية بالشوارع، وكذلك الاستعداد بجميع الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة لاستقبال روادها.