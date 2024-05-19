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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الشهادة الإعدادية 2024.. انطلاق امتحان اللغة الأجنبية لطلاب القاهرة

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
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بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، منذ قليل، امتحان اليوم الثالث ضمن الفصل الدراسي الثاني.

ويؤدي الطلاب اليوم، امتحان اللغة الأجنبية فترة أولى لمدة ساعتين، كما يؤدون في الفترة الثانية امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

وأدى الطلاب أمس امتحان الدراسات الاجتماعية. 

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الٰـ35.

من جهته شدد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة،  على عدم حيازة التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

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