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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بعيد القيامة المجيد

محافظ مطروح يهنئ
محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة
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بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد. 

جاء فيها: يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة؛ بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة "عيد القيامة المجيد"، سائلين المولى -عز وجل- دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لإبن مصر البار وباعث نهضتها الرئيس عبد الفتاح السيسي " رئيس الجمهورية.

كما بعث محافظ مطروح، ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة للأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، وعددا من المحافظين والوزراء الأقباط.

كما بعث ببرقية تهنئة للقمص متى زكريا راعي كنائس مطروح، مهنئا جميع الإخوة الأقباط بمحافظة مطروح بهذه المناسبة داعيا الله -عز وجل-  أن يحفظ بلادنا وشعبها وقائدها من كل مكروه أو سوء. 

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