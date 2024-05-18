وزير التعليم يستعد لمشاهدة حفل ختام بطولات ومسابقات طلاب التربية الخاصة ببورسعيد

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، إلى مقر ديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة انضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

كما يشهد الوزير والمحافظ حفل ختام بطولات ومسابقات طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية، وذلك بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكرى سكرتير عام المحافظة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور محمد عبد التواب مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل والدعم، والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وعضو مجلس الشيوخ.

كما تم خلال اللقاء الاطمئنان على انضباط وحسن سير امتحانات صفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤،وقيام المحافظة بتوفير المراجعات النهائية الشهادتين الإعدادية والثانوية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ، بتفقد امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى.

كما سيتم عقد اجتماع مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسى.