فى ذكرى رحيله.. محطات في حياة الفنان عبدالله فرغلي

تحل اليوم السبت الموافق ١٨ مايو، ذكرى وفاة الفنان عبدالله فرغلي، والذى قدم رحلة فنية حافلة بالأعمال على مستوى السينما والمسرح والتليفزيون.

البداية مع المسرح



بدأ الفنان عبدالله فرغلي رحلته الفنية مع المسرح، وشارك مع عدد من الفرق المسرحية والتى بدأت مع الفنانين المتحدين، وقدم الكثير من العروض المسرحية، وعشق بعدها المسرح، والتواصل بشكل مباشر مع الجمهور، ووجد أن تفاعل الفنان مع جمهوره لا يتم إلا عن طريق المسرح.



أبرز الأعمال الفنية

قدم الفنان عبدالله فرغلي رصيد فني تجاوز ال ٢٠٠ عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث قدم على مستوى السينما "الحريف، يا عزيزى كلنا لصوص، الشقة من حق الزوجة، فوزية البرجوازية، حلق حوش، هيستريا، الكلام فى الممنوع، صعيدي رايح جاي، الدنيا على جناح يمامة".

وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "ضمير أبلة حكمت، بوابة الحلواني، افتح قلبك، احلام مؤجلة، مذكرات زوج، الرحلة، سامحوني مكنش قصدى، الجماعة".

وفى المسرح قدم مسيرة هامة أبرزها "اللص الشريف، مدرسة المشاغبين، سيدتي الجميلة، أولادنا فى لندن، صفقة بمليون دولار، زقاق المدق، الصول والحرامي، سكر زيادة".