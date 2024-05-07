"صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية للكشف على أهالي وادي الرمل

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، أن إدارة القوافل العلاجية بالمديرية ستدفع بقافلة طبية مجانية لعلاج أهالي منطقة وادي الرمل التي تقع في نطاق إدارة مطروح الصحية؛ وذلك يومي الأربعاء والخميس 8 و9 مايو الجاري.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن القافلة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

وكيل صحة مطروح: حريصون على إطلاق الحملات والقوافل الطبية بالقرى والنجوع

وأكد الدكتور مبروك سالم، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من اجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

وكيل صحة مطروح: الكشف وصرف العلاج للمواطنين بالمجان

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إلى أنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص القافلة لخدمة أهالينا بمنطقة علوش والتجمعات والنجوع المجاورة لها، وأن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وامراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المهره والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأكد سالم أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وكيل صحة مطروح: ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية

ونوه وكيل وزارة الصحة، بأن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.