طلاب جامعة دمياط يتفقدون الأنشطة البحثية بمركز التنمية المستدامة بمطروح

زار طلاب قسم الجغرافيا بكلية الآداب في جامعة دمياط، اليوم الإثنين، مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح؛ للإطلاع على الأنشطة البحثية المختلفة المتاحة في المركز، شملت الزيارة مشاركة حوالي 50 طالبًا ضمن برنامج نظم المعلومات الجغرافية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بضرورة التعاون بين المراكز البحثية بالمركز والجامعات المصرية للتعرف على الأنشطة البحثية التي تدعم الطلاب في جميع المجالات التنموية البحثية.

مدير موارد مطروح: يعمل على تعزيز التعليم العملي والتطبيقي وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب

وأعرب المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، عن ترحيبه بزيارة طلاب الجامعات المصرية للمركز، حيث يعتبر ذلك فرصة لخدمة التخصصات العلمية في جامعاتهم، مؤكدا أن المركز يعمل على تعزيز التعليم العملي والتطبيقي وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

حسين: الزيارة تهدف لربط الدراسة النظرية التي يتلقاها الطلاب في قاعات التدريس مع الدراسة العملية

وأكد الدكتور عبد السميع رمضان حسين، عضو هيئة التدريس بكلية الآداب في جامعة دمياط، أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو ربط الدراسة النظرية التي يتلقاها الطلاب في قاعات التدريس مع الدراسة العملية في ميادين التطبيق الفعلية، يهدف ذلك إلى توفير فرص تعليمية محسنة وتطبيقية للطلاب، حيث يمكنهم تطبيق معارفهم النظرية في سياقات عملية ميدانية.

حيث قام الطلاب بجولة في مركز البحوث التطبيقية، حيث تمكنوا من مشاهدة العديد من الأنشطة المختلفة من بين هذه الأنشطة، تضمنت زيارة الصوب الزراعية لشتلات الفاكهة والمراعي، بالإضافة إلى زيارة مزرعة الإنتاج الحيواني. كما قاموا بزيارة الوحدات البحثية المختلفة، مثل البساتين والمحاصيل، بهدف التعرف على طرق الإنتاج والتعبئة، بالإضافة إلى تربية الأغنام البرقي ، كما تفقد منطقة وادى الخروبة وتعرف على أنظمة حصاد المياه وانشاء السدود وطرق استصلاح وتنمية الوديان وجهود الدولة في عملية استقرار وتوطين البدو وإنشاء الزراعات البستانية مثل التين والزيتون.

وتلقى الطلاب معلومات قيمة ومفيدة حول العمليات الزراعية والإنتاجية في المركز، وتعرفوا على أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في مجال الزراعة المستدامة وتنمية الموارد الطبيعية والأنشطة البحثية، كما تمكنوا من التعرف على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

مدير مركز البحوث التطبيقية: الزيارة فرصة قيمة للطلاب لتوسيع مداركهم وتطوير مهاراتهم

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية أن هذه تعتبر الزيارة فرصة قيمة للطلاب لتوسيع مداركهم وتطوير مهاراتهم في مجال الجغرافية والتطبيق العملي والأنشطة البحثية، حيث يتمكنون من رؤية العمل العملي والتفاعل مع المهنيين العاملين في المجال، مما يساهم في تحسين فهمهم للمفاهيم الجغرافية وتطبيقها على أرض الواقع.

وتعكس هذه الزيارة التزام جامعة دمياط بتوفير تجارب تعليمية شاملة للطلاب، تتخطى حدود الفصول الدراسية وتوفر لهم فرصًا للتعلم العملي والتفاعل مع المهنيين في مجالهم تساهم هذه الخبرات في تنمية قدرات الطلاب وتهيئتهم للاندماج في سوق العمل بعد التخرج.

حيث تعد هذه الزيارة هي للعام الثاني على التوالي والتي تؤكد حرص قيادة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح اتاحة الإمكانيات العلمية والبحثية التي يمتلكها المركز ومنها قواعد البيانات التي يتم رصدها من خلال محطات الأرصاد الستة المنتشرة بنطاق عمل مركز بالإضافة إلى وحدة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للمركز

حيث يمثل هذا المكون أحد محاور التواصل التطبيقي للطلاب قسم الجغرافيا والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية المنتشرة فى الجامعات المصرية.

طلاب جامعة دمياط يتفقدون الأنشطة البحثية بمركز التنمية المستدامة بمطروح

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