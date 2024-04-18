«أوفر دوز» وشابين.. كشف غموض العثور على جثة سيدة عارية في ترعة بالدقهلية

توصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية الى هوية جثمان سيدة عثر عليها الشهر الماضي عارية الجسد وملقى بها بمصرف مائي امام قرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر محافظة الدقهلية ليتبين قيام شابين بإلقاء جثمانها بعد وفاتها متأثرة بجرعة مخدرات زائدة حال تواجدها رفقتهما .

العثور على جثة سيدة بترعة فى الدقهلية:

البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من أهالي قرية كفر الشيخ هلال بالعثور على جقة طافية لسيدة مجهولة بمياه المصرف المار امام القرية.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر بقيادة الرائد رامي أبوشتيه، رئيس المباحث، وجرى انتشال الجثمان و بالفحص تبين أن الجثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر ترتدي ملابسها الداخلية ومغطاة بملابسها عبارة عن "عباءة-سترة علوية- غطاء رأس" جميعهم داخل بطانية ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية والجثة فى حالة تحلل جزئي وعثر بحوزتها على متعلقات شخصية عبارة عن "دبلة- انسيال" ولم يتعرف عليها أحد من الأهالي .

وقررت النيابة العامة فور العثور على الجثمان بنقله الى مستشفى ميت غمر العام انتداب الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفاه ليان مابها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها وأخذ العينات الحشوية لفحصها وتحليلها وانتداب خبراء قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجمان ورفع بصماته واتخاذ إجراءات النشر.

كشف غموض العثور على جثة سيدة بترعة فى الدقهلية:

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، يضم ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية ومباحث مركز ميت غمر للوصول الى أهلية المتوفاة والمتورطين فى ارتكاب الواقعة.

وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المتوفاة وتدعى "إسراء.أ.م.أ.ب"،31 عاما، بدون عمل ومقيمة دائرة قسم المرج محافظة القاهرة، ولها محل إقامة آخر بقرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر.

جرى استدعاء أهلية المتوفيه كلا من والدتها 67 عاما، ربة منزل، وزوجها 40 عاما عاطل ومقيم قرية كفر الشيخ هلال وحاليا بدائرة قسم المرج تعرفا على الجثمان.

وتوصلت التحريات الى ان وراء التخلص من جثمانها والقاءه بمكان العثور عليه كلا من: "محمد.ا.س.ط"،39 عاما، صاحب محل هواتف محمولة، و"محمود.أ.م.خ"،20عاما، عامل بكافتيريا ويقيمان قرية كفر الشيخ هلال دائرة مركز ميت غمر.

جرعة مخدرات زائدة رفقة شابين وراء وفاة سيدة فى الدقهلية:

بتقنين الإجراءات جرى ضبطها وبمواجههما أفرا واعترفا أنهما كانا يتعاطيا المواد المخدرة بالقرية محل إقامته وبرفقتهم المتوفاة وحال قيامها بتناول جرعة زائدة حدثت لها إعياء وتوفيت فى الحال وخشية افتضاح أمرهما قاما بالتخلص منها بإلقائها بمكان العثور عليها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.