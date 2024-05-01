في يوم عيده.. الأيدي الناعمة وباب الحديد أفلام سينمائية ناقشت دور العامل المصري

نجحت السينما المصرية في ترك بصمة قوية مع كل مناسبة في مجتمعنا المصري، التي من أبرزها "عيد العمال" حيث يحتفل العالم في الأول من شهر مايو كل عام بهذه المناسبة، وناقشت العديد من أفلام السينما المصرية دور العامل والصعوبات التي يواجهونها، وتناولت حياتهم ومشاكلهم وأزماتهم ولحظات الصراع والكفاح والانتصار.

نستعرض في هذا التقرير أبرز الأفلام التي طرحت قضية العمال.

الأيدي الناعمة

ارتبط فيلم "الأيدي الناعمة" بهذه المناسبة لأنه أكثر الأعمال السينمائية التي يتم عرضها على شاشات التلفزيون، حيث ناقش العمل قصة أمير يفقد ممتلكاته بعد انتهاء فترة الملكية، ويتعرف على شاب عاطل حاصل على دكتوراه في "حتى"، ويقترح على الأمير تأجير قصره، وخلال تعرضه لظروف مادية قاسية يصبح عاملا في زراعة الورود، في ظل مقاطعة ابنته التي قررت الزواج من مهندس بسيط يمتلك مصنعًا، إلا أن ظروفه المادية تجعله يعترف بخطأه ويعمل مترجم، بعد أن يقع في حب شقيقة زوج ابنته ويتصالح مع بناته.

شارك في بطولة فيلم "الأيدي الناعمة" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم؛ أحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، صباح، مريم فخر الدين، ليلى طاهر، ومن تأليف توفيق الحكيم ويوسف جوهر، ومن إخراج محمود ذو الفقار.

باب الحديد

نجح وحش الشاشة فريد شوقي في تقديم فيلم "باب الحديد" تم إنتاج العمل عام 1958، ناقش العمل جانبًا من حياة العمال في القطارات و بائعي الجرائد من خلال "قناوي" الشخصية التي قدمها يوسف شاهين الذي يقع في غرام "هنومة" بائعة الكازوزة، في حين أنها لا تملك تجاهه إلا مشاعر الشفقة.

كما أنها تنوي الزواج بآخر وعندما تبدأ هنومة فى الاستعداد للزواج، يقرر قتلها لكن القدر يضع فتاة أخرى فى طريقه عن طريق الخطأ، ويحاول إلصاق التهمة بخطيب هنومة "أبو سريع" الشخصية التي جسدها فريد شوقي، وفى النهاية يتم الإبلاغ عن قناوى كمريض نفسي ويتم الإيقاع به عن طريق "عم مدبولي" (حسن البارودي) الذي كان بمثابة أب له.

للرجال فقط

أبرز فيلم "للرجال فقط" دور المرأة المصرية في المجتمع، حيث ناقش قدرة المرأة على العمل وسط ظروف شاقة والوظائف المخصصة للرجال فقط، مثل العمل في الصحراء فترات طويلة، شارك في بطولته كل من؛ سعاد حسني، نادية لطفي، حسن يوسف، إيهاب نافع، يوسف شعبان، سيناريو وحوار محمد أبو يوسف، وإخراج محمود ذو الفقار.

الأرض

حرصت السينما المصرية على تقديم فيلم "الأرض" الذي أبرز معاناة الفلاح المصري، كما قدم دوره الكبير تجاه وطنه، وناقش من خلاله تمسك العمال بأرضهم و يفديها بدمائهم.

شارك في فيلم "الأرض" كل من الفنان محمود المليجي، عزت العلايلي، نجوى إبراهيم، يحيى شاهين، توفيق الدقن، من تأليف حسن فؤاد ومن إخراج يوسف شاهين.