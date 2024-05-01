الأهلي يصل ملعب برج العرب لمواجهة الإسماعيلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يمتلك الدراويش 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

واستبعد مارسيل كولر المدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددا من العناصر المهمة من قائمة مباراة الأهلي والإسماعيلي سواء للإصابة أو أسباب فنية.

ويغيب عن الأهلي في لقاء اليوم كل من:

محمد الشناوي الإصابة في عضلة السمانة

حمزة علاء الإصابة في العضلة الضامة

ياسر إبراهيم لعدم الجاهزية الفنية

أليو ديانج لعدم الجاهزية الفنية

محمد الضاوي كريستو رؤية فنية

محمد مجدي أفشة رؤية فنية

كريم وليد نيدفيد رؤية فنية

كريم فؤاد رؤية فنية

طاهر محمد طاهر رؤية فنية

خالد عبد الفتاح رؤية فنية

كريم الدبيس رؤية فنية