ميار شريف تتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كتالونيا للتنس

واصلت ميار شريف، نجمة التنس المصرية، تألقها في بطولة كتالونيا الإسبانية المفتوحة، ذات الـ125 نقطة، بعد فوزها على البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش، المصنفة رقم 109 عالميًا، في الدور الأول.

وتمكنت ميار شريف من حسم المباراة لصالحها بمجموعتين مقابل مجموعة، بواقع 6-3 و3-6 و6-3، في مباراة مثيرة استغرقت ساعتين.

بهذا الفوز، تأهلت ميار شريف إلى الدور الـ16، لتواجه الفائزة من مباراة الإسبانية نيريا باريزاس دياز، المصنفة رقم 133 عالميًا، والرومانية انا بوجدان، المصنفة رقم 64 عالميًا.

وفي منافسات زوجي السيدات، واصلت ميار شريف مسيرتها الناجحة، برفقة البولندية كاتارزينا بيتر، بعد فوزهما على زوجي أمريكي وإندونيسي في الدور الأول، بواقع 6-2 و6-4.

وسيتنافس الثنائي المصري والبولندي في الدور الثاني والربع النهائي للبطولة، حيث سيواجهان ثنائيًا من هولندا ورومانيا.

وتقام بطولة كتالونيا الإسبانية المفتوحة للتنس خلال الفترة من 30 أبريل وحتى الخامس من مايو 2024، وتشهد مشاركة العديد من اللاعبات المميزات من مختلف أنحاء العالم.