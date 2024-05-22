“روكي الغلابة".. دنيا سمير غانم تروج لفيلمها الجديد

شوقت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها عن أحدث أعمالها السينمائية الذي يعتبر عودة لها بعد غياب عامين والمنافسة في شباك التذاكر، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وإيجابي.

وقالت دنيا سمير غانم: "فيلم روكي الغلابة صيف 2024 إن شاء الله"، وحاز المنشور على تعليق عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ شيماء سيف وكتبت تعليق: "مبروك يا حبيبتي مليون مبروك كسري الدنيا كلها باذن الله يارب"، بينما كتب حسن الرداد: "إن شاء الله هتكسري الدنيا كالعادة"، أيتن عامر، نيللي كريم، محمد إمام، وقالت هنادي مهنا: "حظ سعيد، لا أستطيع الإنتظار"، زينب العبد، محمد محمود عبدالعزيز، بشرى، أسماء أبو اليزيد وآخرين.

كايلا رامي رضوان تشارك في فيلم "روكي الغلابة"

تخوض الطفلة كايلا رامي رضوان التجربة السينمائية للمرة الثانية على التوالي، من خلال فيلم "روكي الغلابة" حيث تجسد شخصية الفنانة دنيا سمير غانم في الطفولة.

تعاونت كايلا رضوان مع والدتها دنيا سمير غانم في مسلسل "جت سليمة" الذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي، مع عدد من نجوم الفن مثل؛ محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم يوسف وسامح جمال، ومن إخراج إسلام خيري، وتناولت أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق.

رامي رضوان يهنئ دنيا سمير غانم على روكي الغلابة

هنأ الإعلامي رامي رضوان، زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بعد إعلانها عن أحدث أعمالها السينمائية، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" على طريقته الكوميدية.

قائلًا: "مبروك حبيبتي وياريت نفصل تمامًا ما بين روكي في اللوكيشن ودنيا في البيت مبروك يا حلوين هتكسروا الدنيا بإذن الله".

آخر أعمال دنيا سمير غانم السينمائية

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، فيلم "تسليم أهالي" تم عرضه عام 2022، وشارك في بطولته هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، سمير غانم، محمد أوتاكا، عبدالله مشرف، محمد ممدوح، أحمد فتحي، عمرو وهبة، من إخراج خالد الحلفاوي، تأليف شريف نجيب.