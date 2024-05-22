كول بالمر يواصل حصد الجوائز في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الأربعاء، عن فوز كول بالمر نجم تشيلسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، وذلك بتصويت الجماهير.

وواصل كول بالمر حصد الجوائز في الدوري الإنجليزي، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

بالمر يتوج بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية

كان بالمر، توج منذ أيام قليلة بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أدائه الرائع في موسمه الأول مع تشيلسي.

كما ظفر نجم تشيلسي الشاب، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أبريل 2024، وذلك لأول مرة في مسيرته الكروية.

قدم بالمر أداء مميزًا، أسهم في احتلال تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ما أدى إلى تأهل البلوز إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

تألق بالمر خلال الموسم بتسجيله 25 هدفًا وصناعته 15 آخرين في مختلف المسابقات وذلك خلال 46 شارك بها.

كلل كول بالمر مجهوده في الموسم المنقضي، بانضمامه إلى قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في بطولة يورو 2024، التي تقام في ألمانيا الشهر المقبل.