«بالمر» يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل

توج الشاب كول بالمر، جناح فريق تشيلسي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أبريل 2024.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحصل فيها بالمر على هذه الجائزة، بعد أدائه المميز، الذي قاد به فريقه لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وتألق بالمر خلال شهر أبريل بتسجيله 7 أهداف، منها سوبر هاتريك ضد إيفرتون، وثلاثة أهداف ضد مانشستر يونايتد، وصناعة هدف آخر، ليصبح أحد أهم لاعبي تشيلسي خلال الفترة الماضية.

وقدم بالمر مستوى رائعًا في البلوز، حيث أظهر مهاراته الفردية العالية وقدرته على صناعة اللعب وتسجيل الأهداف، مما جعله عنصرًا هامًا في تشكيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وتفوق بالمر على العديد من النجوم الكبار المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أبريل الماضي، مثل البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، والألماني كاي هافيرتز مهاجم أرسنال، والكرواتي جوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي، جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس، وحارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد.

بالمر

ويعد فوز كول بالمر بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي إنجازًا تاريخيًا لنادي تشيلسي، حيث يصبح أول لاعب من الفريق اللندني يحصل على هذه الجائزة منذ البلجيكي إيدين هازارد في سبتمبر 2018.

أرقام بالمر مع تشيلسي في أبريل 2024

ويقدم بالمر موسمًا استثنائيًا مع تشيلسي، حيث شارك في 43 مباراة بمختلف المسابقات منهم 37 أساسيًا، وسجل 24 هدفًا، وصنع 13 هدفًا آخر، ليصبح ثاني هدافي الدوري الإنجليزي بعد النرويجي إيرلينج هالاند.

ويحتل تشيلسي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بعد خوضه 35 مباراة حتى الآن.