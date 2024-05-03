فودين يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

حصد فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، وذلك بعد تصويت أعضاء اتحاد كتاب كرة القدم الإنجليزية.

وتوج النرويجي إبرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة الموسم الماضي، فيما ظفر بها النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول موسمي 2017–2018، و2021–2022.

ويعد فودين ثالث لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة خلال آخر 6 مواسم، بعد رحيم ستيرلينج وجاك جريليش.

وتفوق فودين في صراع التتويج بالجائزة على زميله في الفريق، رودري هيرنانديز، ولاعب أرسنال، ديكلان رايس، بعد حصوله على 42% من أصوات أعضاء اتحاد كتاب كرة القدم، الذين يبلغ عددهم حوالي 900 عضو.

وقدم فودين أداء مميزًا خلال الموسم الجاري، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 7 آخرين في 31 مباراة لعبها مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وعبر فودين عن سعادته بحصوله على الجائزة، قائلًا: «إن حصولي على لقب أفضل لاعب كرة قدم من رابطة كتاب كرة القدم هو شرف كبير. أنا سعيد للغاية بالحصول على هذه الجائزة».

وأتم: «لم يكن بإمكاني تحقيق ذلك دون مساعدة زملائي في الفريق، لدينا فريق مميز للغاية من اللاعبين في السيتي، ويشرفني أن أكون جزء من هذه المجموعة».

ويكرم فيل فودين، إلى جانب الفائزين الآخرين بجوائز رابطة الكتاب، في حفل عشاء سيقام في لندن يوم الخميس 16 مايو.