مانشستر سيتي يلاحق أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي باكتساح برايتون

اكتسح فريق مانشستر سيتي، مضيفه برايتون أند هوف ألبيون برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم السيتي على برايتون بثلاثية نظيفة، بعدما سيطر الأول على مجريات اللعب، واستحوذ على الكرة في أغلب الأوقات.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين التهديف في الدقيقة 17 بكرة رأسية رائعة من صناعة كايل والكر، بينما سجل فيل فودين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و34.

في الشوط الثاني، اختتم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الرباعية في الدقيقة 62 بعد تمريرة من والكر، ليفوز مانشستر سيتي على برايتون بنتيجة 4-0.

بهذا الفوز، يلاحق فريق مانشستر سيتي، نظيره أرسنال على قمة الدوري الإنجليزي، بعدما قلص فارق النقاط إلى نقطة وحيدة، وللسماوي مباراة مؤجلة أخرى.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، ليزيح ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 74 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.