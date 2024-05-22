جامعة أسيوط تشهد انطلاق المؤتمر الختامي لنادي المناظرات وأوراق السياسات

شهدت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء ، انطلاق وقائع المؤتمر الختامى لنادى المناظرات، وأوراق السياسات ، والذى نظمه مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية التجارة بالجامعة، بالتعاون مع مركز خدمات التنمية (CDS) ضمن برنامج "دورنا Y-LEAD "، تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبدالحفيظ عميد كلية التجارة ، وتنظيم الدكتور عبدالرحيم خليل مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور هشام عيسي مدير المشروعات بمركز خدمات التنمية .

يأتى المؤتمر؛ استكمالا لدور جامعة أسيوط فى تعزيز ثقافة الحوار بين الشباب، وخلق فهم مشترك حول كيفية معالجة القضايا المجتمعية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في ظل الجمهورية الجديدة.

قال المنشاوي، أن المؤتمر يسهم فى إثراء المعرفة العلمية، وتبادل الخبرات بين الباحثين ، وتعزيز التعاون العلمى بين مختلف المؤسسات البحثية، وتقديم حلول علمية للتحديات السياسية والاستراتيجية ؛ بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

وأشاد بفكرة نادي المناظرات وأوراق السياسات، بهدف تدريب الشباب على مهارات العرض والنقاش والبحث وتقديم حلول من خلال القدرة على دراسة المشكلات وتقديم سيناريوهات لحلول تلك المشاكل.

وأكد رئيس جامعةأسيوط، إن الجامعة تؤمن بأهمية دمج الشباب في السياسات العامة للدولة، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية رفع وعي الشباب بخطط الحكومة والسياسات التي تتبناها؛ حتى يصبح الشباب شريكا أصيلا في صنع القرارات.

شهد المؤتمر ؛ حضور الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد عدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب ، ومستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، والدكتور نسمة حشمت وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات والبحوث جامعة اسيوط ، والدكتورة أمل الدالى وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة أسيوط، والدكتور محمد نور البصراتى وكيل كلية الإقتصاد والسياسة لشئون التعليم والطلاب جامعة بنى سويف، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

من جانبه؛ أكد الدكتور جمال بدر ، على أهمية التحول الرقمى فى البحث العلمى، لتبادل الخبرات والأفكار بين الباحثين من مختلف المجالات، موضحا إن 66% من النشر الدولى بالجامعة، جاء نتاجا لتعاون دولى بين جامعة أسيوط ، وجامعات خارج مصر ، و13% من الأبحاث المنشورة، جاءت بالتعاون بين الكليات المختلفة، داعيا إلى الإستفادة من هذا المؤتمر الفعال، وإيجاد حلول تساعد الشباب فى إيجاد فرص عمل مناسبة، وكيفية تغيير فكر الشباب إلى فكر أكثر إيجابية.

وأشار الدكتور علاء عبدالحفيظ، إلى حرص إدارة كلية التجارة من خلال وحداتها الخمس ذات الطابع الخاص، على تقديم مقترحات تحقق رؤية مصر 2030 فى ظل الجمهورية الجديدة، وتدريب الطلاب والخريجين لزيادة وعيهم ، ومواكبة احتياجات سوق العمل ، والمشاركة مع مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدنى لتحقيق الأهداف المرجوة ، موضحا إن المؤتمر يتضمن مشاركة 5 جامعات في عرض أوراق السياسات التي تم إعدادها من فريق العمل بنوادي المناظرات بالجامعات عن؛ موضوعات وقضايا حيوية ذات علاقة مباشرة بتمكين وبناء قدرات الشباب وهى: التحول الرقمي وتأثيره على إدارة الحملات الانتخابية الشبابية، دور الإدارة المحلية في تمكين الشباب المصري: المحددات والمجالات والآليات،ظاهرة هجرة شباب الأطباء في مصر، المحددات الاجتماعية المؤثرة على المشاركة السياسية للمرأة المصرية، آليات التمكين الاقتصادي للشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات الحدودية بين الوسائل التقليدية والتحول الرقمي.

من جانبه ؛ أوضح الدكتور عبدالرحيم خليل، إن مشاركة الباحثين ، والمختصين من مختلف الجامعات المصرية فى هذا المؤتمر؛ تضفى عليه أهمية خاصة ، وتثرى محتواه العلمى، وتتيح الفرصة للتفاعل وتبادل الأفكار بين الباحثين على المستوى الدولى، موضحا إن فعاليات نادي المناظرات استمرت على مدار الشهور الماضية داخل الجامعات الخمس بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات.



وأشار الدكتور هشام عيسي، إلى أهمية برنامج" دورنا " فى تعزيز المشاركة الفعالة، والإيجابية لدى الشباب فى المجال العام ، منوها أن الرابط المشترك بين الأوراق السياسية الخمسة ؛ تتمحور حول أهمية التدريب والتعليم المستمر، وخلق مناخ مناسب للعمل الحر للتشجيع على زيادة الإستثمارات والتنمية الإقتصادية، وربط الشباب بسوق العمل، وتمكين المرأة فى عملية التسريع للتنمية المستدامة.

تضمن المؤتمر جلستين ؛ الجلسة الأولى تضم أوراق سياسية حول: زيادة فرص العمل للشباب بالمحافظات الحدودية، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة المصرية، والحد من مشكلة نقص الكوادر الطبية فى مصر ، برئاسة الدكتور أحمد وهبان ، وتعقيب من الدكتور عبدالسلام نوير ، والدكتور مروة كدوانى ، والجلسة الثانية تضم أوراق سياسية حول دور التحول الرقمى فى إدارة الحملات الانتخابية الشبابية، والشباب ومنظومة الإدارة المحلية في مصر برئاسة الدكتور محمد نور البصراتى ، وتعقيب من الدكتور محمد عدوى ، والدكتور عبدالرحيم خليل .

شهد الختام؛ تكريم رؤساء الجلستين ،وأعضاء اللجنة المنظمة والباحثين المشاركين بالمؤتمر.