أماني المنجوجي.. معلمة بكفر الشيخ تخفف وطأة الحر على طلاب الشهادة الإعدادية

في خضم موجة الحر الشديد التي تجتاح كل محافظات الجمهورية، برزت قصة إنسانية مؤثرة لإحدي المعلمات وتدعي أماني المنجوجي، معلم اللغة العربية بمدرسة فوه الثانوية المشتركة بمحافظة كفر الشيخ، فبينما كانت طالبات الشهادة الإعدادية 2024 ، وتحديداً مدرسة فوه الثانوية المشتركة، يؤدين امتحان مادة العلوم داخل لجان الامتحانات، وسط ارتفاع درجات الحرارة والطقس السئ الذي يضرب البلاد، ظهر المعدن الأصيل للمعلمة أماني المنجوجي، لرفع المعاناة عن طالباتها، فبادرت بتصرف إنساني رائع.

حملت المعلمة أماني المنجوجي ورقة مقوية عريضة وجعلت منها مروحة يدوية، وبدأت بالتجول بين طالباتها داخل لجنة امتحان مادة العلوم بامتحانات الشهادة الإعدادية ، لتخفف من وطأة الحر عليهن، وتُساعدهن على التركيز في الامتحانات.

انتشر فيديو المعلمة أماني المنجوجي، على صفحات التواصل الاجتماعي وتداولته صفحات السوشيال ميديا، حاملًا معه موجة من التفاعل الإيجابي، وبعد إنتشار الفيديو علي نطاق واسع أشاد رواد مواقع التواصل بمشاعر المعلمة الإنسانية وحرصها على راحة طالباتها خلال إمتحان مادة العلوم بامتحانات الشهادة الإعدادية، واعتبروها مثالًا يحتذى به ووصفوا تصرفها بـ"التصرف النبيل".

تجسد قصة المعلمة أماني المنجوجي قيمًا إنسانية سامية، ترسل رسالة مفادها أن مهنة التعليم ليست مجرد وظيفة، بل رسالة سامية تهدف إلى رعاية الأجيال القادمة، وتوفير بيئة مناسبة لنموهم وتطورهم.

نالت المعلمة أماني المنجوجي تقديرًا واسعًا من زملائها وطلابها، تقديرًا لجهودها الإنسانية وتفانيها في مهنتها.

تشهد محافظة كفر الشيخ امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت يوم الأحد 19 مايو وتستمر حتى الخميس 23 مايو. ويشارك في الامتحانات ما يقارب 61 ألف طالب وطالبة موزعين على 343 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024:

الأحد 19 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء، التربية الدينية.

الاثنين 20 مايو: الجبر، اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 21 مايو: الهندسة، الحاسب الآلي.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، التربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية.

استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024:

قامت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في جميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات.

تم تعيين مراقبين وملاحظين لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ونزيهة.

تم توفير جميع مستلزمات الامتحانات من أوراق وأقلام وطاولات وكراسي.

تم تكثيف حملات النظافة والتطهير في جميع لجان الامتحانات.

تم توعية الطلاب بأهمية الامتحانات وطرق الاستعداد لها.

المعلمة أماني المنجوجي

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