أنس جابر تواصل تألقها في بطولة مدريد للتنس

واصلت النجمة التونسية أنس جابر تألقها في بطولة مدريد الدولية للتنس، محققة فوزًا صعبًا على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا في دور الـ64 للبطولة.

واجهت جابر، المصنفة التاسعة عالميًا، تحديًا صعبًا في مواجهة شميدلوفا، المصنفة رقم 68، في صدام قوي بالنسبة إلى نجمة التنس التونسية، الملقبة بـ«وزيرة السعادة التونسية.

انتهى اللقاء بفوز أنس جابر بنتيجة 2-1، بعد أشواط جاءت بواقع 6-4 و 5-7 و 6-3.

يعد هذا الفوز خطوة مهمة في مسيرة جابر لاستعادة لقب بطولة مدريد، الذي حققته عام 2022 بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيجولا.

تأتي هذه النتائج لتؤكد على عودة جابر القوية بعد تراجعها في التصنيف العالمي مؤخرًا، حيث تراجعت إلى المركز التاسع بعد تراجع نتائجها خلال الفترة الماضية.

وتستعد أنس جابر لمواجهة تحديات جديدة في الدور ثمن النهائي للبطولة، حيث ستواجه منافسة قوية من أجل حجز مكانها في ربع النهائي.

وتواصل أنس جابر تألقها كأيقونة رياضية عربية ملهمة، من خلال إنجازاتها المتتالية في عالم التنس، وحرصها على تمثيل بلادها بأفضل صورة في المحافل الدولية.