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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تريزيجيه يحصل على الضوء الأخضر للمشاركة في نهائي كأس تركيا

تريزيجيه لاعب طرابزون
تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي
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أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور التركي، أصبح جاهزًا للمشاركة في نهائي كأس تركيا ضد بشكتاش، المقرر إقامته غدًا الخميس.

وبحسب صحيفة الصباح التركية، فإن تريزيجيه تعافى من إصابته في عضلة السمانة، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه طرابزون سبور ضد سامسون سبور مطلع شهر مايو الجاري.

غاب تريزيجيه عن مباريات فريقه في الفترة الماضية، حتى في مباراة نصف نهائي كأس تركيا، قبل أن يتماثل للشفاء ويقترب من المشاركة في نهائي البطولة.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن الجهاز الطبي للفريق، منح الضوء الأخضر لنجم المنتخب الوطني تريزيجيه للمشاركة أمام بشكتاش في نهائي كأس تركيا، عقب عودته للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وذكرتر أن المدير الفني لفريق طرابزون سبور، عبد الله أفجي، يعتزم الاعتماد على تريزيجيه أساسيًا أمام بشكتاش.

أرقام تريزيجيه مع طرابزون سبور 

تمكن محمود حسن تريزيجيه من تسجيل 11 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة مع فريقه هذا الموسم، خلال مشاركته في 26 مباراة في بطولتي الدوري التركي وكأس تركيا.

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