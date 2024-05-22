ذكرى رحيل "حفيد الفراعنة".. آدم حنين أهم نحاتى مصر المعاصرين

تمر اليوم ذكرى رحيل النحات آدم حنين، الملقب بـ"حفيد الفراعنة"، والذى وافته المنيه فى مثل هذا اليوم 22 مايو 2020 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 91 عاما.

ولد آدم حنين فى القاهرة عام 1929 لأسرة من أسيوط، فى منتصف خمسينيات القرن الماضى حصل آدم حنين على شهادات من كلية الفنون الجميلة فى القاهرة وأكاديمية ميونيخ للفنون الجميلة، وبحلول الستينيات من القرن الماضى، أثبت نفسه كواحد من النحاتين البارزين فى وطنه، وتزوج من عالمة الإنثروبولوجيا عفاف الديب ، وغادروا ام الدنيا فى عام 1972، للدراسة فى باريس، وعادوا إلى القاهرة بعد 25 عامًا.

مؤسس سمبوزيوم أسوان للنحت

ساعد "حنين" فى ترميم تمثال أبو الهول بالجيزة عام 1998، وحظي بإشادة كبيرة، كما أسس سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت السنوى فى مدينة أسوان عام 1996، ثم حول منزله إلى متحف عام 2014، والذى يقع بمحافظة الجيزة.

يُعد آدم حنين نحاتا ورساما مميزا ففي النحت أنجز عددًا من القطع الكبيرة والصغيرة الحجم، باستخدام مواد متنوعة مثل الجرانيت والبرونز والجص والحجر الجيري والفخار، وفي الرسم لم يستخدم آدم حنين في لوحاته الألوان الزيتية على القماش بل أعاد إحياء تقنيات قديمة مثل الرسم على أوراق البردي بأصباغ طبيعية ممزوجة بالصمغ العربي أو تقنية الرسم على الجص التقليدية ، وله معارض فردية وجماعية كثيرة في القاهرة والإسكندرية وأمستردام ولندن وباريس وروما.

مقتنيات وجوائز حفيد الفراعنه

له مقتينات فى متحف وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ومتحف الفن الحديث بالقاهرة، وحديقة النحت الدولية بمدينة دالاس الامريكية وقرية الفن بالحرانية بالجيزة ومبنى مؤسسة الأهرام بالقاهرة.

حصد "حنين" جوائز وأوسمة عديدة، من بينها ميدالية الدولة المصرية، وجائزة مبارك وجائزة الدولة التقديرية

.لافته آدم حنين في مشروع عاش هنا

لم يغفل الجهاز القومى للتنسيق الحضارى عن ادراج اسم آدم حنين في مشروع عاش هنا، نظرًا لمكانته وارثه الفنى الضخم الذى تركه ليتعلم منه جيل بعد جيل.

جائزة للفنون تحمل أسمه

وتخليداً لذكراه وتشجعيا للشباب قام آدم حنين بإنشاء جائزة باسمه لتحفز الشباب على الابداع والابتكار، تقام فى شهر سبتمبر من كل عام ، ومستمره على مدار 8 أعوام متتالية، وتحمل المسابقة شروطًا للمشاركة، وتمنح جوائز ماليه .