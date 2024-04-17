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الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

شاب يفقد حياته غرقًا خلال محاولته إنقاذ فتاه ألقت بنفسها في النيل بالدقهلية

مصرع اب غرقًا خلال
مصرع اب غرقًا خلال انقاذ فتاة في المنصورة
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لقى شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل وذلك بعدما قفز من أعلى كوبري طلخا حينما شاهد فتاه تلقي نفسها محاولًا انقاذها وجرى استخراج جثمانه واسطة قوات الإنقاذ النهري والفتاة على قيد الحياه.

شاب يفقد حياته غرقًا خلال محاولته انقاذ فتاه ألقت بنفسها في النيل بالدقهلية

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من ادارة شرطة النجدة، ببلاغ الأهالي برؤيتهم فتاة تلقي بنفسها من أعلى كوبري طلخا وقيام شابين بملاحقتها من أجل انقاذ حياتها.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الإنقاذ لنهري وسيارات الإسعاف بالفحص تبين قيام فتاة في العقد الثاني من عمرها،مقيمة قرية ميت فارس مركز بني عبيد محافظة الدقهلية بإلقاء نفسها في المياة واقدامها على الانتحار ولحاق شابين بها من أجل إنقاذها وتمكن احدهم من استخراجها فيما اختفى الثاني ولم يخرج.

جرى تمشيط مياه نهر النيل بواسطة قوات الإنقاذ النهري حتى جرى العثور على جثمان الشاب وتبين انه يدعى"يوسف عماد الدين خليل غبريال"، مقيم شارع الجامع بمدينة السلام نطاق قسم ثان المنصورة.

تم نقل الجثمان لمشرحة ميتشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة واصطحاب الفتاة الى قسم شرطة أول المنصورة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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