وزير التنمية المحلية: ندعم بشكل كبير المشروعات الصغيرة والقرى المصرية لتصبح منتجة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية التصنيع الزراعي وتقديم كافة سبل الدعم من الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ودعم المشروعات الصغيرة ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة.

وقال الوزير أيضا في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية خلال توجيهات الرئيس السيسي والإصلاحات الجديدة والمشروعات الزراعية التي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناطق الجمهورية ومن خلال التشريعات التي تعدها الحكومة لحماية الأراضي الزراعية واستعادة الأراضي التي يتم التعدي عليها ومع ذلك هناك خط أحمر وضعه الرئيس للجميع أنه لا تعدي على منزل تقيم به اسرة مصرية ويتم التعامل بالقانون ومن خلال أحكام القضاء وهناك جهاز حماية الأراضي.

وأضاف الوزير، أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتقنين وضع الأراضي من خلال التشريعات المختلفة منها تقنين أراضي الإصلاح الزراعي وتم الانتهاء من قانون 17 وجاري تسليمه لمجلس النواب وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية والحفاظ على مساحتها.

وتابع الوزير أنه يتم إيجاد حلول توفير المنتجات الزراعية بتوجيهات من الرئيس السيسي والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الزراعية

وقال وزير التنمية المحلية، إن هناك محاولات وجهود من الدولة لضبط الأسعار وتقديم الدعم لكافة المشروعات الزراعية لزيادة المنتجات الزراعية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل علي محورين متكاملين، مشيرا إلى العمل علي تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بما يحقق تحقيق الأمن الغذائي وخفض الفائدة من الإنتاج، وتخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية، وضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الزراعية، والتنمية المستدامة للقرى.