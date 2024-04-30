البورصة تخسر 90 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 90 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب ، ليسجل في الختام 1.674 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 6.01%، ليغلق عند مستوى 24,448.73 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 4.92%، ليغلق عند مستوى 5,573.72 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 5.22%، ليغلق عند مستوى 7,938.73 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 6.39% ليغلق عند 29,692.79 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 5.98%، ليغلق عند مستوى 10,529.26 نقطة، وهبط أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 5.54%، ليغلق عند مستوى 4,830.68 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 279,8 مليون جنيه، و70,5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 350,4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 635,1 مليون سهم، من خلال 101,1 ألف صفقة منفذ.