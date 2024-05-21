بالفيديو.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة منذ أكثر من يوم والهيئة قد أعلنت من قبل عن دخولنا في هذه الموجة، مشيرًا إلى أن هذه الموجة بدأت يوم الخميس الماضي وسجلنا بالأمس أعلى درجة حرارة، والتي وصلت العظمى على القاهرة بالأمس إلى 41 درجة مئوية على القاهرة، و44 و45 على محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك استمرارا فى ارتفاع درجات الحرارة، ولكن أمس، الاثنين، كانت الذروة، وبالتالي من اليوم متوقع درجات حرارة على القاهرة ما بين 38 و39 درجة مئوية.

وأوضحت، أن الطقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة ليلا، والصغرى على القاهرة الكبرى تسجل ما بين 26 و27 درجة مئوية، متابعًا أن البلاد تتأثر بنشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية على مناطق متفرقة على مدار اليوم.

وأردف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء تحديدا، وأحيانا تمتد على هيئة أتربة خفيفة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، لافتا إلى أن سبب ارتفاع درجات الحرارة هو تأثرنا بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية مرتفعة بشكل كبير، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.