أحمد عبد القادر يقترب من العودة للتشكيلة الأساسية للأهلي أمام الترجي بدوري الأبطال

اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، من تدعيم صفوف فريقه في مباراة العودة ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل، بعدما قطع اللاعب شوطا كبيرا من التأهيل بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية وغاب بسببها عن مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي، ويمني النفس أن يكون متاحا في المباراة النهائية.

وخاض أحمد عبد القادر المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وانتظم في تدريبات اللاعبين المستبعدين من رحلة السفر إلى تونس، على أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال الساعات القادمة، ولكن موقفه من دخول قائمة مباراة العودة بيد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويستعد فريق الأهلي لمباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.