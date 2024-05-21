جامعة قناة السويس تستعد لعقد مؤتمرها السنوي للدراسات العليا يوليو المقبل

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن الاستعدادات والتجهيزات التي تتم داخل قطاع الدراسات العليا والبحوث الخاصة بالمؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية، والذي من المُزمع عقده يوليو المقبل تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي آفاق وتحديات.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المؤتمر يشارك به الباحثين وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة ومعاهدها ومن جامعات إقليم القناة وسيناء، والجامعات العربية والأجنبية مما يضفئ على المؤتمر هذا العام تميزاً ملحوظاً.

واعلن أنه يمكن التقدم بملخصات الأبحاث في موعد غايته التاسع عشر من يوليو، في أحد مجالات العلوم المختلفة:

مسار العلوم الأساسية

مسار العلوم الطبية

مسار العلوم الهندسية

مسار العلوم الإنسانية

وسيتم مراجعة ملخصات الأبحاث بواسطة لجان المؤتمر العلمي المتخصصة في موعد غايته 23 يوليو.

وعن محاور المؤتمر فأوضح الدكتور تامر شوقي نائب رئيس المؤتمر أنها تضم 7 محاور هى:

. البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

. الذكاء الاصطناعي وتطوير مجالات البحث العلمي.

. أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي.

. التقنيات الناشئة والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

. دور التطبيقات العلمية الذكاء الاصطناعي في التعليم والتجارة والصناعة.

. الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.

. استعراض افضل الممارسات والموارد المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي.