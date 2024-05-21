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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «زراعة النواب» تناقش انتشار النمل الأبيض في جميع قرى ومراكز أسوان

زراعة النواب
زراعة النواب
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تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري لمناقشة 4 طلبات إحاطة.

وتناقش خلال اجتماعها الأول طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، آية فوزى فتى، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الاصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشية الإخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدمين من النائب جابر أبو خليل، بشأن المغالاة في القيمة الإيجارية للأراضي المملوكة لأملاك الدولة الخاصة بمحافظة أسوان،
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة ريهام عبد النبي السيد، بشأن انتشار النمل الأبيض في جميع قرى ومراكز ومدن محافظة أسوان.

لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصري 4 طلبات إحاطة