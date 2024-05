"تكنولوجيا المعلومات" يعلن فتح التقديم للتدريب الصيفي لطلاب جامعتي القناة والإسماعيلية الأهلية الجديد

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات فرع قناة السويس، عن فتح باب التقديم لبرامج التدريب الصيفي علي أحدث البرامج التكنولوجية، برامج التدريب مجانية بالكامل وسيتم تنفيذها بالنظام المختلط خلال شهري يوليو وأغسطس ولمدة لا تقل عن أربع أسابيع ويمنح الطلاب شهادة اتمام التدريب.

التقديم متاح للمنقولين للفرقة النهائية وقبل النهائية لكل المسارات عدا المسارات التدريبية الآتية:

. تراك Introduction to programing using Java متاح للمنقولين للفرقة الثانية



. تراك Introduction to computer Science cs50 متاح للمنقولين للفرقة الثانية

» يشترط توافر جهاز حاسب الى اثناء العملية التدريبية

» يشترط على الطلاب المتقدمين لتراك AI - level 2 الحصول على AI - level 1 ورفع الشهادة .

يتم الاختيار بأسبقية التقديم والأولوية للطلاب المنقولين للسنة النهائية والقبل نهائية وبعد ذلك السنوات الأخرى.

» التأكيد على اختيار رغبة واحدة وعدم التكرار وأن تكون البيانات صحيحة لعدم الاستبعاد.

ضرورة تقديم ما يفيد القيد بالكلية (الفرقة - تقدير السنة الدراسية السابقة) للمقبولين اثناء التدريب.

بالنسبة لطلاب جامعات (قناة السويس –الإسماعيلية الاهلية الجديدة )برجاء ملئ البيانات على الرابط ومراجعة ترشيحكم مع إدارة الكلية.

آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس 6 يونيو 2024 الساعة الثانية عشر ظهرا.