الشهادة الإعدادية 2024.. جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات 14 محافظة

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تيلجرام”، عقب انطلاق اللجان، أسئلة وإجابات، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، زعم مروجوها أنها لامتحانات الشهادة الإعدادية والذي يؤديه الطلاب بالمحافظات اليوم الثلاثاء.

ونشرت جروبات الغش، أوراق تشير إلى أسئلة وإجابات، لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظات "الإسكندرية، والقاهرة، ومطروح، المنوفية، والمنيا، وسوهاج، والقليوبية، والشرقية، الفيوم، وقنا، والدقهلية، وأسيوط، وكفر الشيخ، والجيزة".

ويواصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظات الجمهورية، اليوم، ماراثون نهاية العام الدراسي 2024/2023.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أكد أنه لا توجد تسريبات بامتحانات الشهادة الإعدادية، وأنها محاولة الغش يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع مرتكبيها داخل المديريات التعليمية.

وشدد الوزير في اجتماع سابق مع مديري المديريات التعليمية على مواجهة الغش، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير العملية التعليمية للشهادة الإعدادية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.