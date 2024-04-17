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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بينهم هاربة من 120 سنة سجن.. سقوط شبكة دعارة تضم 6 سيدات ورجلين بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، القبض على 6 سيدات بينهن سيدة هاربة من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن 120 عاما فى أحكام "تبديد- خيانة أمانة"، فضلا عن رجلين حال ممارستهم الرذيلة والأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي دون تمييز بشقة سكنية بمدينة طلخا.

ضبط 6 سيدات ورجلين خلال ممارسة الدعارة بشقة فى الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد أحمد فتح الله، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بالمديرية، بوجود مسكن يدار للأعمال المنافية للآداب العامة وممارسة الرذيلة دون تمييز بنطاق مركز طلخا.

مداهمة وكر لممارسة الدعارة والرذيلة فى الدقهلية:

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة بقيادة رئيس قسم  قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، ومداهمة المسكن وضبط بداخله 6 سيدات بينهم سيدة حاصلة على أحكام جنائية بتهمة تبديد خيانة أمانة تجاوزت 120 سنة سجن، ورجلين، حال ممارستهم الرذيلة.

بمواجهة المتهمين أقروا واعترفوا بممارسة الرذيلة والمتعة الحرام بمقابل مادى دون تمييز واستغلال المسكن فى ممارسة أعمال الدعارة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

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