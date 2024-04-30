مصدر أمني ردا على ادعاءات الجماعة الإرهابية عن سجن القناطر: تم إلغاؤه ولا يوجد به نزلاء

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بالأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الهاربة التى تدور فى فلكها من ادعاءات وأكاذيب مختلقة حول وجود انتهاكات بسجن القناطر.

وأشار المصدر، إلى أن سجن القناطر تم إلغاؤه ولا يوجد به نزلاء أو نزيلات، وأن ذلك يؤكد ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية والعناصر الموالية لها من ترويج واختلاق الادعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.