ads
الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصدر أمني ردا على ادعاءات الجماعة الإرهابية عن سجن القناطر: تم إلغاؤه ولا يوجد به نزلاء

مصدرأمني
مصدرأمني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بالأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الهاربة التى تدور فى فلكها من ادعاءات وأكاذيب مختلقة حول وجود انتهاكات بسجن القناطر.
وأشار المصدر، إلى أن سجن القناطر تم إلغاؤه ولا يوجد به نزلاء أو نزيلات، وأن ذلك يؤكد ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية والعناصر الموالية لها من ترويج واختلاق الادعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبلة بعد  أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

سجن القناطر الاخوان الارهابية الإدعاءات الكاذبة