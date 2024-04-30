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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حلو الكلام.. وَقَطرٍ قَليلِ الماءِ بِاللَيلِ بارِدِ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وَلَلمَوتُ خَيرٌ لِلفَتى مِن حَياتِهِ

إِذا لَم يَثِب لِلأَمرِ إِلّا بِقائِدِ

فَعالِج جَسيماتِ الأُمورِ وَلا تَكُن

هَبيتَ الفُؤادِ هِمَّةً لِلسَوائِدِ

إِذا الريحُ جاءَت بِالجَهامِ تَشُلُّهُ

هَذاليلُهُ مِثلُ القِلاصِ الطَرائِدِ

وَأَعقَبَ نَوءُ المُدبِرينَ بِغَبرَةٍ

وَقَطرٍ قَليلِ الماءِ بِاللَيلِ بارِدِ

كَفى حاجَةَ الأَضيافِ حَتّى يُريحَه

عَلى الحَيِّ مِنّا كُلُّ أَروَعَ ماجِدِ

تَراهُ بِتَفريجِ الأُمورِ وَلَفِّه

لِما نالَ مِن مَعروفِها غَيرَ زاهِدِ

وَلَيسَ أَخونا عِندَ شَرٍّ يَخافُهُ

وَلا عِندَ خَيرٍ إِن رَجاهُ بِواحِدِ

إِذا قيلَ مَن لِلمُعضِلاتِ أَجابَهُ

عِظامُ اللُهى مِنّا طِوالُ السَواعِدِ

 

عنترة بن شداد

الكلام الري حلو الكلام ليل مات