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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الدقهلية: رسوم ميسرة لاستخراج شهادة إحداثيات المواقع المتصالح عليها

اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية بمجلس إدارة شبكات المرافق
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اجتمع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بمجلس إدارة إدارة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة والمستشار رضوان سعيد، المستشار القانوني للمحافظة لمناقشة سبل التيسير علي المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة فيما يتعلق بإحداثيات المواقع المتصالح عليها بنطاق المحافظة.

شهادة احداثيات برسوم ميسرة للتصالح على مخالفات البناء في الدقهلية:

وأكد محافظ الدقهلية، استيفاء طلبات التصالح خاصة فيما يتعلق بتقديم شهادة الاحداثيات المقررة للمواقع المتصالح عليها كل في نطاقه برسوم ميسرة تخفيفا عن المواطنين، مشيرا إلى سرعة الانتهاء من إعداد مقترح تخفيض رسوم الإحداثيات المشار اليها عملا علي راحة المواطنين.

 وقال المحافظ ، إن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي مؤسسة او منظومة، وأشار إلى ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.

وأوضح محافظ الدقهلية ان هناك 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح علي مستوى المحافظة والبالغ عددهم 164 ألف ملف قد تزداد إلى 200 ألف ملف وفقا لما هو متوقع استقباله من طلبات جديدة.

 وأكد المحافظ أن العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.

حضر الاجتماع وكلاء وزارات الاسكان والطرق ورؤساء مجالس إدارات شركات مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات ومديرو عموم الشئون المالية والإدارية والقانونية والهندسية والحسابات مركز معلومات شبكات المرافق.

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محافظ الدقهلية: بدء إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز والمدن

اجتماع محافظ الدقهلية بمجلس إدارة شبكات المرافق

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