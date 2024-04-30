حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع كفر الشيخ

قاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة كفر الشيخ، وذلك لتسهيل حركة المرور، ومنع إشغال الطريق العام، والحفاظ على تحسين المظهر الحضارى للمحافظة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وأمر محافظ كفرالشيخ، بإيقاف عدد من السيارات لمخالفة القانون، مشددًا بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشكل دورى، وعدم التهاون مع أى مخالفات، وأن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بمراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية وحظر إنتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للانتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، واستكمال أعمال الرصف والإنترلوك، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء.

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة والإلتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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