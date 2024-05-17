البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم 3 ملايين دولار لخط التمويل التجاري بفلسطين

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توفير مبلغ إضافي قدره 3 ملايين دولار أمريكي لخط التمويل التجاري الحالي مع بنك القدس وذلك لتعزيز نشاط التصدير والاستيراد الفلسطيني. وبذلك يصل إجمالي المبلغ المتاح للبنك الفلسطيني إلى 15 مليون دولار أمريكي.

وتأتي زيادة قيمة خط التمويل التجاري في وقت حرج بالنسبة للشركات الفلسطينية، خاصة وأن الحرب في غزة، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني.

وبنك القدس هو أحد عملاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2019 وأحد البنوك الأكثر نشاطاً في المنطقة من حيث استخدام خطوط التمويل التجاري التي يقدمها البنك الأوروبي.

ويستخدم البنك برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم عمليات الاستيراد والتصدير وتوسيع خدمات مصرفية المراسلة ومجموعة منتجات تمويل التجارة الدولية، وبالتالي الحفاظ على توافر التمويل التجاري في الضفة والذي يعتبر أمراً بالغ الأهمية.

وخلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أرمينيا في مايو/أيار 2024، فاز بنك القدس للمرة الثالثة بجائزة برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره "بنك الإصدار الأكثر نشاطاً في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وهو ما يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه البنك في دعم التجارة في السوق الفلسطينية.

ويعد بنك القدس ثالث أكبر بنك تجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم إدراجه في بورصة فلسطين في عام 1997. وانضم البنك إلى برنامج تيسير التجارة في عام 2019 بسقف أولي معتمد قدره 2 مليون دولار أمريكي تمت زيادته إلى 7 ملايين دولار أمريكي في عام 2020، وإلى 12 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وإلى 15 مليون دولار أمريكي في عام 2024.

ومنذ انضمامه إلى برنامج تيسير التجارة، تمكن بنك القدس من الوصول إلى أكثر من 100 بنك مُصدِر و800 بنك مؤكِد في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى توسيع شبكته المصرفية المراسلة وتنمية فرص الأعمال الدولية لديه. كما استفاد موظفو بنك القدس من ورش عمل البرنامج والدورات التدريبية حول مستجدات التمويل التجاري وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وكان برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أطلق في عام 1999 لتعزيز التجارة الدولية بين الاقتصادات في المناطق التي يعمل فيها البنك. ويقدم البرنامج ضمانات وقروض قصيرة الأجل لبنوك مشاركة مختارة وشركات تخصيم لإعادة الإقراض للمصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.

ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 25 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 122 مليون يورو.