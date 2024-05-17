إسرائيل تتهم جنوب إفريقيا بالكذب أمام محكمة العدل الدولية

اتهمت إسرائيل، جنوب إفريقيا بتشويه الواقع في محاولتها إقناع محكمة العدل الدولية بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" اليوم الجمعة.

وبدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع، يوم أمس الخميس، عندما أبلغت جنوب إفريقيا المحكمة أن إسرائيل تعتزم "محو الفلسطينيين من على وجه الأرض."

وقدم محامو إسرائيل ردهم إلى المحكمة اليوم الجمعة.

وتنظر المحكمة بالفعل في قضية رفعتها جنوب إفريقيا، في يناير الماضي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ أن بدأت البلاد إجراءات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة الذي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وبحسب الطلب الأخير، فإن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، لم تكن كافية لمواجهة "هجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لشعب غزة."

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى غزة دون عوائق، وتقديم تقرير في غضون أسبوع واحد عن كيفية تلبية هذه المطالب.