الأحد.. محمد النني يودع جماهير آرسنال

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، بأن النجم المصري محمد النني، يرحل عن فريق آرسنال الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وينتهي عقد النني مع أرسنال مع نهاية هذا الموسم، ولم يجدد عقده حتى الآن، ليرحل في فترة الانتقالات الصيفية لاعبًا حرًا.

ويودع محمد النني جماهير أرسنال في ملعب الإمارات، بعد غد الأحد، حينما يواجه الجانرز ضيفه إيفرتون في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

النني يرحل عن أرسنال

وانضم النني إلى أرسنال في شتاء عام 2016 قادمًا من بازل السويسري مقابل 12.5 مليون يورو، وشارك خلال تلك الفترة في 149 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12 آخرين.

وخلال مسيرته مع أرسنال، حقق النني لقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب واحد من بطولة كأس الدرع الخيرية.

ويعد رحيل النني ثاني خسارة لأرسنال في خط الوسط هذا الصيف، بعد رحيل البرتغالي سيدريك سواريس الذي انتهى عقده أيضًا، وذلك بحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير وخبير سوق الانتقالات.

وخاض محمد النني هذا الموسم 3 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك في مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومباراة وحيدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).