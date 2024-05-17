«البوابة نيوز» تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي برفح الفلسطينية وسقوط 31 شهيدا و56 جريحا

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه علي مدينة رفح الفلسطينية منذ صباح اليوم الجمعه وشهدت احداث اليوم اطلاق نار من الطيران المروحي بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي مدينة رفح كما أطلقت زوارق الحربية الإسرائيلية النيران من أسلحتها الرشاشة صوب شاطئ بحر رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة كما شوهد قصف منزل غير مأهول بالسكان لعائلة فلسطينية تدعي عائلة حمد من قبل الطيران المروحي الاسرائيلي غرب مدينة رفح كما شن الطيران الاسرائيلي غارات جوية استهدفت حي الجنينة والبرازيل شرقي مدينة رفح كما شوهدت الاليات العسكرية الاسرائيلية تتمركز داخل ومحيط المقبرة الشرقية وشارع جورج وحي السلام وارض الشاوي ومنطقة المشروع وحي التنور وبلدة الشوكة وداخل ومحيط المطار ومحيط معبري رفح وكرم ابو سالم كما شوهدت الاليات العسكرية الاسرائيلية تقوم بعمليات تجريف واسعة وحفريات وعمليات نسف بين الحين والاخر في اماكن تمركزها شرقي مدينة رفح كما تعرضت القوات الاسرائيلية المتمركزة داخل معبر رفح الفلسطيني لاطلاق قذائف هاون من قبل المقاومة الفلسطينية .

وكشف تقرير وشهود عيان أماكن تمركز الاليات العسكرية الاسرائيلية اليوم بالمناطق الشرقية بمدينة رفح حيث شوهدت الاليات العسكرية متمركزة في محور فلادلفيا في محيط ما صوف البترول شرق عمارة بهلول ومحور حي السلام في محيط المقبرة الشرقية وجنوبها حتي مسجد الفلاح ومحور حي الجنينة في شارع جورج وتمركز في ارض الشاوي شرق البلبيسي.

وكشفت تقارير وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم حصيلة الشهداء والجرحي الفلسطينين جراء العدوان الاسرائيلي عقب مرور 224 يوما علي العدوان علي غزة بواقع 35303 الف شهيد فلسطيني و79261 الف جريح فلسطيني منذ السابع من اكتوبر الماضي وحتي اليوم الجمعة وشهد اليوم الجمعة 4 مجازر للاحتلال الاسرائيلي ضد العائلات بقطاع غزة اسفرت عن استشهاد 31 شهيدا فلسطينيا و56 جريحا خلال 24 ساعة الماضية وحتي اللحظة .