كلف محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم علي جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم بإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء ومراجعة الملفات لإنجاز اكبر قدر ممكن من الملفات في اقل مدة زمنية.

محافظ الدقهلية بدء إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز والمدن:

واكد المحافظ علي ضرورة بذل اقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورا في مراجعة وانهاء ملفات التصالح خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

كما وجه المحافظ بضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها ، وإرسال بيان الي جميع الوحدات المحلية متضمنا الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها .

وقال "المحافظ :" 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح علي مستوى المحافظة والبالغ عددهم 164 الف ملف قد تزداد الي 200 ألف ملف وفقا لما هو متوقع من طلبات جديدة" .

وطالب محافظ الدقهلية بضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف انهائها يوميا، كما أكد علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في اقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم..

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية برؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة والمهندس رضا الشافعي، عضو مجلس الشيوخ ومستشار نقابة المهندسين ووكلاء الوزارات المعنية وممثلي الحماية المدنية بالمحافظة .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات التنفيذية بشأن انهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير علي المواطنين.

محافظ الدقهلية خلال اجتماعة برؤساء المراكز والمدن

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