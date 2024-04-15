إصابة شخصين بحادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل فى الدقهلية

أصيب شخصان بإصابات بالغة فى حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ربع نقل بطريق رافد جمصة امام كوبري زيان بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين الى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قدتلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق رافد جمصة أمام دوران كوبري زيان باتجاه جمصه.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع تصادم بين موتوسيكل مع سيارة ربع نقل مما تسبب فى اصابة شخصين من مستقلي الموتوسيكل.

وأصيب خلال الحادث كلا من:"طه محمود جاهين محمد"، 39 عاما مقيم قرية كفر التبن واصابته ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة حوالي 10 سم، واشتباه كسر مفتوح بالساق اليسرى، و" محمد شهاب على إبراهيم"، 49عاما، مقيم كفر التبن واصابته اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين الى مستشفى جمصة وإعادة حركة السير على الطريق مرة أخرى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة.لمباشرة التحقيقات.