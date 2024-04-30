جُنح الزهور تنظر ثاني جلسات محاكمة قائد السيارة الطائشة في بورسعيد

تنظر محكمة جنح الزهور بورسعيد، برئاسة المستشار محمد حمدي صادق، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة المتهم بدهس 3 طلاب وسيدة في شارع 23 ديسمبر أمام كلية العلوم مما تسبب في وفاتهم جميعا، وذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع وسداد رسوم الدعوى المدنية.

وترجع أحداث القضية رقم 2544 إلى الأول من أبريل الماضي لحادث اصطدام سيارة طائشة بـ3 طلاب وسيدة أمام كلية العلوم، وهم رضا السيد البدوى 50 عامًا، وعمر شريف أحمد 22 عامًا، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله الشامي، وجرى دفن جثامينهم في جنازة مهيبة بمشاركة الآلاف من أبناء بورسعيد.