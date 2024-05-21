محاضرات فنية بالفيديو للاعبي الأهلي استعدادا للترجي التونسي

يحرص مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على عقد محاضرات بالفيديو مع لاعبي فريقه من أجل مشاهدة بعض الحالات الفنية الخاصة بمباراة الذهاب، وأبرز الثغرات الموجودة في صفوف فريق الدم والذهب والطريقة التي سيعتمد عليها في اختراق دفاعاته قبل شرح خطة المباراة التي ينوي تطبيقها في مباراته أمام الترجي يوم السبت المقبل في إياب نهائي إفريقيا.

ويعكف مارسيل كولر على تجهيز لاعبيه فنيا وخططيا وتحضيرهم من الناحية النفسية أيضا للتعامل مع ضغوط المباراة وطالبهم بضرورة التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات الفنية والتكليفات الخططية التي سيحصل عليها اللاعبين والمطلوب منهم تنفيذها واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الفريق التونسي من أجل تحقيق الهدف المنشود والفوز بالمباراة والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وحصد النجمة الإفريقية الثانية عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

ويستعد فريق الأهلي لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.