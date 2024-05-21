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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025

خارجية النواب
خارجية النواب
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تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وتناقش خلال اجتماعيها مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.

فيما تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم، برئاسة النائبة نورا علي، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2024/2025، فيما يخص وزارة الطيران المدني، والهيئات التابعة لها.

لجنة العلاقات الخارجية النائب كريم درويش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025