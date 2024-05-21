اليوم.. «تضامن النواب» تناقش موازنة بنك ناصر الاجتماعي للعام المالي 2024-2025

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025.

وتناقش خلال اجتماعها مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها بحضور وزارات المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي.

وفي نفس السياق، تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة ة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص (مكتبة الإسكندرية، وصندوق تطوير التعليم، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد).