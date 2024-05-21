الشهادة الإعدادية 2024| انطلاق رابع أيام ماراثون الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية بالدقهلية

انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء رابع أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م بالدقهلية، حيث يؤدى ١٠٩ آلاف و٩٩١ طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي عام امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بنظام البوكلت أمام ٥٩٣ لجنة امتحانية لمدة ساعتين حتى الساعة 11 صباحا.

فيما تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المنعقدة برئاسة أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وبحضور أعضاء الغرفة الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام ووليد محيي مدير إدارة الأمن وأكرم مصباح مدير التعليم الإعدادى بالمديرية ومحمد عبيد مدير إدارة المتابعة وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وعلى انتظام الطلاب بلجان الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بإصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين، مؤكدا ضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للغش وكل ما من شأنه مخالفة القواعد المنظمة للعمل.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت السبت في محافظة الدقهلية بمادة اللغة العربية وسط سعادة من الطلاب لسهولة الامتحان وعدم وجود ثمة شكاوى أو صعوبة في الأسئلة فيما تختتم يوم الخميس القادم الموافق ٢٣ مايو.