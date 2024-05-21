أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 مايو 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3617.25 جنيه للبيع، و3600 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3165 جنيها للبيع، و3150 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2712.75 جنيه للبيع، و2700 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2110 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25320 جنيها للبيع، و25200 جنيه للشراء.

وسجلت سعر الأونصة نحو 2440 دولارا للبيع، 2439 دولارا للشراء.