اليوم.. محاكمة قاتل صديقه وتقطيع جثته في عابدين

تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين جابر الجزار ومحمود رشدان وعبدالله سلام، محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائى".

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم.

بعمل الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه، وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته.